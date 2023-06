The Hollywood Vampires разтърсиха столицата (ВИДЕО)

Джони Деп, Джо Пери от Aerosmith, Алис Купър и китаристът му Томи Хенриксен забиваха неуморно три часа в "Арена София".

Супергрупата Hollywood Vampires, изнесе първия си концерт у нас на който прозвучаха най-големите рок хитове на всички времена, вдигайки препълнената зала "Арена София" на крака!

Джони Деп геройски свири на сцената с предпазна шина на счупения си глезен.

Шоуто в София беше част от европейското турне на групата, която се завърна на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза. Концертът беше зашеметяващ! Препълнената зала „Арена София“ пееше, викаше и купонясваше заедно с холивудските звезди. Публиката беше неудържима от неописуемата еуфория създавана от блестящите рок-музиканти.

Концепцията за „вампирска“ визия бе напълно успешна с уникалните огромни кървави вампирски зъби, създадени в Нидерландия специално за турнето, които променяха цвета си в зависимост от парчето звучащо на сцената. Hollywood Vampires се раздадоха пред българската публика и пожънаха още по-голяма любов на феновете си, една част от които, над петдесет човека, се бяха наредили на служебния вход за специална среща с Джони Деп и другите звезди. Специалните скъпо платени пропуски „ Meet & greet ” дадоха възможност на най-яростните почитатели да се срещнат с холивудските звезди лично. Всички подаръци от българските им фенове бяха събрани предварително от сина на китариста Джо Пери, Аарън, който обеща да предаде всичките дарове на музикантите.

Само един ексклузивен и много ценен дар попадна лично при Джони Деп и това бе бутиковата стихосбирка „Пиратски стихове“ на голямата българска поетеса Ваня Петкова, посветена на Джони Деп през далечната 2009 година. Книгата бе поднесена лично на Деп от внука на авторката, актьорът Джоузеф Ал-Ахмад. Холивудската звезда беше изключително впечатлен от факта, че в България има цяла стихосбирка посветена на него!

Деп, който освен актьор и китарист е също така и поет, обеща да прочете стихосбирката с българска поезия и ревностно си я прибра. Като поет и текстописец Джони Деп има доста песни по негов текст и музика на Джеф Бек, няколко от тях прозвучаха на концерта в София.



„Шоуто на „Холивудските вампири“ бе наистина неповторимо и незабравимо, като облик, сценография, ефекти, цялостна визия и, разбира се, като звук. Не е направен компромис с нито един елемент - оборудването бе впечатляваща сцена с размери 25 на 15 метра, включваща екрани и видео стени, на които зрителите имаха възможността отблизо да следят случващото се. Над 150 осветителни тела подсигуриха светлинните ефекти на концерта.



Преди шоуто с пристигането си у нас Джони Деп е поискал да има подсигурени бутилка розов джин, италианска бира, френско вино и шампанско. За храненето си актьорът няма специални изисквания, само е помолил да няма чушки в храната му. Най-важното изискване на Алис Купър е било да има заредени минимум три списания за четене, множество и различен чай, както и разнообразни безалкохолни напитки, за които изрично е споменал да не са с портокалов вкус, както и малко вино. Рок легендата обожавал селекция от сирена на малки порции в гримьорната си, както и определена марка чипс, която да е с вкус на чедър.

Джо Пери е единственият от групата, който не е искал алкохол. Той имал изисквания за специален комплект разнообразно кафе.

Преди концерта си в столицата „Холивудските вампири“ се разходиха по ул. "Граф Игнатиев", предизвиквайки фурор сред случайните минувачи.



Концертът на Hollywood Vampires миналата вечер в „Арена София” разтърси столицата с невероятен истински рок изпълнен от изключителни професионалисти, на които рокът им тече във вените -



Алис Купър Джони Деп и Джо Пери, които създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. По традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, Дейвид Бауи и Motörhead. Пред феновете си България супергрупата изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise (2019), включващ синглите Heroes, The Boogieman Surprise и Who’s Laughing Now.

Автор: Оля Ал-Ахмед