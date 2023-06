Фестивал и академия "Алегра" ни пренасят в сърцето на Виена

На 18 юли от 19:30 ч. в Централния военен клуб в София струнен секстет с изявени български и чуждестранни музиканти - които за първи път ще свирят заедно в този състав - ще ни пренесе в света на две Виени: тази на Моцарт и тази на Шьонберг.

Какво да очакваме от струнния секстет на Фестивал "Алегра"? По-голямо богатство на средствата за изразяване, повече благодатни музикални лабиринти, неочаквани находки и комбинации!

В програмата на концерта ще чуем Струнен квинтет в до мажор, КV.515 от Волфганг Амадеус Моцарт и “Просветлена нощ” за струнен секстет, оп.4 от Арнолд Шьонберг. Струнните квинтети на Моцарт са опусите, които той е писал вероятно с най-голямо удоволствие и отдаденост. Радостта от хрумванията и сложността на мислите, изложени с виртуозна лекота – ето я и радостта за този, който слуша и следи притихнал свободната игра на композитора. Струнният секстет на Шьонберг е разгърната романтична панорама на едно чувство, проследено в неговите перипетии – стъпка по стъпка ние ще чуем (и дори видим!) възвишената поема на Р. Демел, станала литературна основа на композицията. Смяната на най-фини струнни бои, смесването им, различните звукови „мазки“ подкупват слушателя със своето богатство и изменчивост. А това е едва 4-ти опус на младия гений!

За да изсвирят двете изключителни произведения на една сцена за първи път в този състав ще се качат цигуларите Григори Асс и Лора Маркова, виолистите Нимрод Гуез и Алесандро Д’Амико, виолончелистите Кирил Злотников и Джовани Ньоки и контрабасистът и основател на Фестивал и академия Алегра - Петър Найденов.

След дебюта си с оркестъра „Моцарт“ от Болоня под палката на Клаудио Абадо, Григори Асс редовно свири с Маестрото, който го избира за концертмайстор на Люцернския фестивален оркестър. Родена през 2003 г., Лора Маркова е един от най-големите млади български цигулари. Носител на десетки български и международни отличия, солист на множество български оркестри и стипендиант на Леонидас Кавакос и Dakk App за 2021г., днес Лора продължава образованието си като студент в Музикалната академия “Ханс Айслер”, Берлин в класа на професор Коля Блахер.

След срещата си с проф. Табеа Цимерман, едва на 16-годишна възраст Нимрод Гуез решава да смени цигулката с виола и през 1996 г. започва да учи в нейния клас във Frankfurt University of Music and Performing Arts. Днес той е професор по виола в Wuerzburg University of Music и се изявява като солист с трите инструмента цигулка, виола, и барокова цигулка. От 2002 до 2009 Алесандро Д’Амико е член на международно известния Младежки оркестър “Simon Bolivar" и има възможността да работи с велики диригенти като Джузепе Синополи, Клаудио Абадо, Густаво Дудамел, Еса-Пека Салонен, Хайнрих Шиф и Сър Саймън Ратъл. Роден в Каракас, той получава магистърска степен по виола под ръководството на проф. Силвия Симионеску, а през 2008 г. на конкурса за камерна музика "Гаетано Доницети” виолистът е удостоен с Почетен диплом.

Член-основател на един от най-разпознаваемите с артистичната си креативност, най-динамични и вълнуващи млади квартетни ансамбли днес – струнния квартет „Йерусалим“, Кирил Злотников свири не само като камерен музикант, но и като солист с международно признати оркестри – Израелска филхармония, Йерусалимски симфоничен оркестър, симфониците на Лудвигсбург, Gulbenkian Orchestra, West-Eastern Divan Orchestra, Камерата Йерусалим. За Джовани Ньоки немската преса казва - “…заедно с младия диригент Густаво Дудамел, виолончелистът Джовани Ньоки показа в Хайдновия Ре - мажорен концерт технически блясък и видима радост от музикоправенето…” Италианският виолончелист прави солистичния си дебют на Хонг-Конгския фестивал на изкуствата в съвместен концерт с Йо-Йо Ма, който споделя за Ньоки: “Надарен с чудесен талант виолончелист, който ще даде ценен принос в музиката, в която и посока да поеме”.

Основател и артистичен директор на Фестивал и академия Алегра, Петър Найденов се е изявявал като соло-контрабасист на едни от най-престижните сцени в Европа, Азия и САЩ, без при това да изоставя кариерата си на камерен музикант. Сред хората, на които е партнирал, са Мстислав Ростропович, Максим Венгеров, Миша Майски, Вадим Глуцман, Изабел Фауст, Албена Данаилова, Райнер Хонек, Вилфрид Щреле, Фазил Сай, Патриция Копачинская и множество други. По настоящем е соло-контрабасист на Люцернския симфоничен оркестър и преподавател в Цюрихския университет за изкуства.

Слушаме тези невероятните музиканти - за първи път заедно по покана на Фестивал и академия Алегра - на 18 юли от 19:30 ч. в Централен военен клуб.

