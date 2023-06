За пръв път от 14 години насам Банкси прави самостоятелна изложба

Оставайки все така анонимен и непознат на широката общественост, графити артистът Банкси открива първата си самостоятелна изложба от 14 години насам. Тя е подредена в Галерията за съвременно изкуство в Глазгоу, Шотландия, съобщава Би Би Си.

Експозицията Cut & Run, която е била официално утвърдена от анонимния художник, проследява творчеството му в продължение на 25 години и включва и шаблони, които е използвал в работата си. "Пазех скрити тези шаблони много години с мисълта, че биха могли да се използват като доказателство в случай на обвинения за съзнателно нанасяне на щети. Но този момент изглежда отмина, затова сега ги показвам в галерията като произведения на изкуството. Не съм сигурен кое е по-голямо престъпление", казва Банкси пред местния в. "Хералд", предава в. Сега.

We’ve been keeping a secret 🤫 but now it’s finally out there. BANKSY’s at GoMA!!!!For tickets visit https://t.co/X4v1fVqnh7 #Banksy #cutandrun #BanksyGlasgow pic.twitter.com/KtSKH0Tajf

Художникът каза, че е бил привлечен да подреди изложбата именно на това място заради пътния конус върху главата на фигурата на херцога на Уелингтън пред сградата на музея. "За всеки, който не знае - статуята пред входа ни е с пътен конус върху главата постоянно през последните 40 странни години. Въпреки усилията на градския съвет и на полицията, всеки път, когато конусът бъде махнат, друг заема мястото му", пише на афиш на галерията за изложбата. "Може да звучи абсурдно и претенциозно (само чакайте да видите останалата част от експозицията), но това е моето любимо произведение на изкуството в Обединеното кралство и причина да направя изложбата тук", казва Банкси.

Cut & Run ще бъде открита в неделя. Мениджърът на галерията Гарет Джеймс каза, че изложбата "пасва перфектно на Галерията за съвременно изкуство и на града". "Това е възможност, която се появява веднъж в живота, да се работи с артист, който вълнува и предизвиква хората по целия свят с творчеството си през последните 25 години", каза той пред в. "Хералд".

Banksy has announced his fist solo show in 14 years and he has chosen Glasgow’s Gallery of Modern Art. The reason? His favourite work of UK art is immediately outside- the cone continually put on the head on a statue of The Duke of Wellington. pic.twitter.com/rU4q4csauC