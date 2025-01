Джо Байдън стана прадядо за първи път (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Джо Байдън сподели радостната новина, че е станал прадядо за първи път. В сряда, 8 януари, по време на пресконференция в Лос Анджелис, посветена на продължаващите пожари в Калифорния, Байдън обяви, че неговата внучка Наоми е посрещнала първото си дете със съпруга си Питър Нийл.

„Добрата новина е, че от днес съм прадядо,“ каза президентът, цитиран от репортаж на Белия дом. Преди пресконференцията Байдън посети болница „Cedars Sinai“, където прекара около 40 минути с новороденото си правнуче.

