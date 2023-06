Георги Господинов ще участва в 40-ия Международен фестивал на книгата в Единбург

Писателят Георги Господинов е сред участниците в тазгодишния 40-и Международен фестивал на книгата, който ще се проведе в Единбург, Шотландия, от 12 до 28 август, съобщава сайтът „Единбърогайд“.

Българският писател и преводачката Анджела Родел са поканени в качеството си на тазгодишни носители на Международната награда „Букър“ за романа „Времеубежище“. На фестивала ще гостува и френският писател Давид Диоп, носител на международния приз за 2021 г., допълва БТА.

По време на 18-дневния фестивал седем носители на британската награда „Букър“ ще се срещнат с посетителите, за да разговарят с тях и да подпишат книгите им, сред които носителят от 2022 г. Шехан Карунатилака, Елинор Катън, Бен Окри, Джеймс Келман, Иън Макюън и Ан Енрайт с чисто новия си роман „Червеношийката“ (The Wren, The Wren).

В богатата програма на юбилейния фестивал ще участват над 470 автори, писатели, политици и мислители в близо 600 събития на живо.

„Тазгодишната програма на Фестивала на книгата се нарича „Радостта от думите“ и за мен беше истинско удоволствие да я съставя“, каза Ник Барли, за когото това е четиринадесетият и последен фестивал като негов директор. „Екипът ми и аз имахме за цел да създадем един вдъхновяващ фестивал, изпълнен с изключителни мислители от цял свят. Във време на поляризирани мнения и дълбоки разделения се надяваме да преоткрием удоволствието от разговора; удовлетворението от прекарването на време с хора, които могат да предложат положителен поглед върху днешния свят“, сподели Барли.

В програмата на фестивала са планирани две събития с участието на Георги Господинов и преводачката Анджела Родел. Първото е представяне на романа „Времеубежище“ на 23 август в Скулптурната зала на Единбургския колеж по изкуствата (Baillie Gifford Sculpture Court), което ще протече под мотото на фестивала „Радостта от думите“.

Второто е „конструктивно-критична“ беседа за романа, която ще се проведе на 25 август в „Касълвю студио“ с участието на Господинов, Родел и Лейла Слимани, председател на журито за Международната награда „Букър“ тази година. Модератор ще е Даниъл Хан, който в предни години е бил номиниран като преводач и също така е бил член на журито за наградата.

За първи път от три години ще се проведат пет фестивални късни вечери, включително салони, водени от Деймиън Бар и писателката, телевизионна и радио водеща Джема Кеърни. Темата за климата и опазването на природната среда е сред водещите на фестивала. Един от гвоздеите на програмата е в неделя, 13 август, когато Кеърни ще разговаря с екоактивистката Грета Тунберг. Световноизвестната шведка ще представи лекцията си „It’s not too late to change the world“ („Не е твърде късно да променим света“). Билетите за събитието се разпродадоха за по-малко от ден и то ще бъде излъчвано на живо.