Мелъди Гардо вдигна Античния театър в Пловдив на крака (ВИДЕО) (СНИМКИ)

Сравняваната с Ела Фицджералд джаз и блус певица Мелъди Гардо изнесе първия си концерт у нас в Античния театър в Пловдив. Известната американска джаз и блус изпълнителка и автор на песни Мелъди Гардо препълни със зрители пловдивски Античен театър на 29 юли.

Близо два часа и половината по рано идваха всички зрители желаещи да се допрат до творчеството на известната джаз певица. Самият капацитет на Античния амфетеатър в под Тепетата беше запълнен напълни , организаторите не можаха да спрат наплива от фенове на джаз дивата и пуснаха стотици правостоящи. Сред публиката имаше много чужденци, чуваше се руска, италианска, английска, испанска, португалска, френска, дори и полска реч. Съдейки по коментарите във фесбук публиката в Пловдив е била от цялата страна, а хората пишеха : „Цяла София е в Пловдив!“

С кратка загрявка от блестящите музиканти започна самият концерт. Мелъди излезе с красива грациозна походка, като истинска дама в снежно бял костюм. Самото спокойствие и уравновесеност което тя излъчва успя да укроти хилядната публика които я слушаха в пълна тишина и взахлас. В прекрасно подбраната програма не липсваха и интересни истории от живота на Мелъди, които тя разказваше междудругото.

Съдейки по бурната реакция на публиката всички явно бяха англо-говорящи. Бурните аплодисменти не пуснаха Мелъди след приключване на концерта. Зрителите буквално бяха в еуфория от чутото изпълнение на джаз дивата Мелъди Гардо. Тя все пак излезе на бис, след което напълно приятелски покани всички желаещи за автографи да дойдат на служебния вход.

Красива, грациозна, талантлива, истинска дама и изключителен изпълнител и творец Мелъди Гардо за пръв път стъпи на българска сцена, но се надяваме, че не и за последен защото публиката скандираше колко я обичат и тя го почувства и видя.

Името на Гардо е познато на всички любители на модерния джаз. Тя участва както на най-големите фестивали, така пее и в камерни зали. Критиците я сравняват с Ела Фицджералд и Нина Симон.

Гардо е повлияна от блус и джаз изпълнители като Джуди Гарланд и Джордж Гершуин, както и от латино изпълнители. Многобройните ѝ албуми са отдавна любими на слушателите – като платиненият "The Absence", събрал на едно място джаз, ар ен би, фолк и соул, и съчетал музикалните традиции на Мароко, Португалия, Бразилия и Аржентина. А в "Sunset in the Blue", в първия сингъл – Little Something, тя си партнира със Стинг, който я нарича "изящна".

Животът на Гардо също е много вълнуващ и интересен. На 19 години, докато кара колелото си по улиците на Филаделфия, е пометена от джип. Прекарва близо година в болница, парализирана от кръста надолу и с тежка форма на анемия. Отново се учи да ходи и да говори. Като част от възстановяването си, започва музикална терапия, която се оказва истински успешна. Не само за подобряване на състоянието ѝ, но и за откриването на нов, уникален талант. Затова вероятно тя продължава да участва активно в използването на музикалната терапия и през 2012 Гардо дава името си на такава програма в Ню Джърси.

По време на пандемията май 2020 г. Мелъди Гардо привлича вниманието на световните медии, като обявява в социалните мрежи кастинг за музиканти, които нямат възможност да работят заради ограниченията. С тяхна помощ тя създава виртуален оркестър и сингъла "От Париж с любов". През юни същата година Гардо открива отново записите в легендарното музикално студио "Аби роуд", което поради пандемията беше затворило врати за първи път от 90 години насам. Тя се включва дистанционно от Париж и записва с Кралската филхармония.

Оля АЛ-АХМЕД, Пловдив