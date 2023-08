Почина изпълнителят на "Un amore grande" Пепино Галиарди

Италианската естрада е в траур: на 83-годишна възраст почина легендарният певец и композитор Пепино Галиарди, съобщи агенция ANSA, цитирана от segabg.com. Той бе пословично известен и у нас с романтичната си балада Un amore grande.

Роден в Неапол на 25 май 1940 г., Пепино още като дете започва да свири на акордеон, после овладява пианото и китарата. На върха на славата си е през 60-те и 70-те години на миналия век, но музиката му оставя белег и в следващите десетилетия. Галиарди е участвал пет пъти на фестивала в Сан Ремо, като печели две втори места: през 1972 г. с песента Come le viole („Като теменужките“) и през 1973-а с Come un ragazzino („Като малко момче“). Сред големите му успехи, създали му слава на меланхоличен бард, са композициите Settembre, Ti amo e ti amerò, Gocce di mare, Sempre sempre и много други. Неговата Se tu non fossi qui („Ако ти не беше тук“) е записана по-късно и от голямата певица Мина, а Che vuole questa musica stasera влиза в саундтрака на прочути филми като „Аромат на жена“ на Дино Ризи и в по-ново време на „Операция Uncle“ на Гай Ричи и „Безмилостният“ с Рикардо Скамарчо.

Галиарди е починал в своя дом в Рим, където от години живееше. Тъжната вест бе обявена първо във Фейсбук от неговия приятел и колега, музиканта Джани Атерано.

С разпознаваемия си тембър, неаполитанският певец превърна много от своите композиции в абсолютна естрадна класика Made in Italy, оценявана високо и в чужбина от легенди като АВВА или актуалната латино звезда Алваро Солер.

„…И той, с онези свои малко уморени очи, отлетя далече, далече..“. Това са непубликувани нови стихове на Пепино Галиарди, звучащи като прощаване, които децата му Масимилиано, Давиде и Лучия Галиарди пуснаха в социалните мрежи, за да благодарят на всички, изказали съболезнования и припомнили си творчеството на баща им. „Бихме искали да благодарим на приятелите на нашия баща, каквито сте всички вие. Татко ви обичаше много и прекарваше всички свои дни на този компютър, за да бъде в контакт със своите фенове, които за него бяха като семейство. Искаме да ви подарим тези стихове, написани от неговата ръка и намерени в бележника със срещите му, сигурни, че би ги споделил с всички вас…рано или късно“, написаха наследниците на музиканта.

През дългогодишната си музикална кариера Пепино Галиарди е издал 17 студийни албума, 19 сборни албума и 47 сингъла.