Последни заключителни дни за джаз фестивала в Банско

В петък публиката ще се срещне с изкуството на Хесус Молина, един от най-популярните млади джаз пианисти в САЩ. Учи в Бъркли, но е родом от Колумбия.От 2021 г. свирят заедно с Лос Дромерос с впечатляващите двама виртуозни барабанисти, които свирят на огромен уникален барабанен сет. Те съчетават тимба, салса, джаз, латино-джаз и латино-поп. От Париж пристига тромобонистът Георги Корназов, който ще представи интересна комбинация от глас, акордеон и цигулка.





Британецът Анди Шепърд, смятан за един от най-добрите европейски саксофонисти, партнирал си с легенди в джаза като Бил Евънс, Карла Блей, Джордж Ръсел, ще се срещне с публиката в Банско в събота. Той е писал музика и за известната британска танцова двойка по фигурно пързаляне Джейн Торвил/Кристофър Дийн. Заедно с норвежците от Еспер Ериксен трио, те ще представят албума In the Mountains, записан през 2022 г. Музикантите са заедно от 2016 г. и следват правилото “less is more” (по-малкото е повече). Композициите им са минималистично красиви, но изключително мелодични.





Във финала на джаз фестивала публиката ще се наслади на изпълненията на Алфредо Родригес, пианист, свирил на престижни джазови фестивали като джаз фестивала на Hollywood Bowl, Umbria Jazz, North Sea Jazz Festival и др. През последните години свири с Ришар Бона, който продуцира албумите му и го открива за големия свят на джаза на фестивала в Монтрьо през 2006 г. и с когото участват в документалния филм на Нетфликс “Quincy”, разказващ за Куинси Джоунс. Бона продуцира албумите на Алфредо Родригес, който е номиниран за Грами и е известен почитател на творчеството на Бах и Стравински. След турнето си в Китай е поканен да работи със световноизвестния филмов композитор Тан Дън и да запише английската версия на темата на EXPO – Шанхай. Живее в Маями.





Петък и събота на джаз фестивала са празнични и за почитателите на суинга. В програмата са PostBalkanTon и Desy and the Shinig Stockings. Ще чуете и ще можете да потанцувате на любими български песни, представени чрез стилистиката на суинга.

Източник: bezgranitsi.bg