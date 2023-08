Рок фестът в Мъглиж отбелязва десетото си юбилейно издание този уикенд

Рок фестивалът "We are going to Мъглиж" ще се проведе на поляните край подбалканското градче този уикенд, съобщават за БТА организаторите. Десетото юбилейно издание на фестивала ще събере любителите на "твърдата музика" на 18 и 19 август в местността Равня. В юбилейния купон ще се включат някои от най-любимите български рок банди, сред които "Контрол", "Уикеда" и "Замунда банана бенд".

Фестивалът ще започне официално още в петък, от 19:00 часа, от "The Ex Libris". След това на сцената ще се качат "Roadwire" и набиращите все повече популярност "One Day Less". Вечерта ще продължи с ветераните от "Urban Grey". Първата фестивална вечер ще закрие групата "Уикеда".

Вторият ден също ще започне в 19:00 часа със "Замунда банана бенд", след тях зрителите ще се насладят на троянската група "Engineer of Death". На сцената ще излезе и бандата I.R.B.69, в която основен двигател е организаторът на рок феста Иво Руев. След тях на сцената ще се качат ветераните от O.H.

Десетото юбилейно издание на рок фестивала "We are going to Мъглиж" ще бъде закрито с концерт на група "Контрол".

И тази година входът за фестивала е свободен.