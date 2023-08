Guns N' Roses с нова песен и видео - легендите се завръщат

Guns N' Roses пуснаха новата си песен, озаглавена "Perhaps". От няколко години в интернет се разпространява демо версия на парчето, но спекулациите, че то ще бъде издадено официално, се засилиха след като феновете чуха част от него на репетицията за концерта им в Тел Авив през юни. "Perhaps" е третият трак, който Guns N' Roses издават, откакто се събраха през 2016 г. и е част от сесиите на Chinese Democracy, също като "Hard Skool" и "Absurd". Песента е завършена от Axl Rose, Slash и Duff McKagan през тази година и не е просто нова музика, а истинско възраждане на бандата след близо 3 десетилетия.

През юни Guns N' Roses бяха хедлайнер в съботната вечер на Glastonbury, а в момента са в разгара на световно турне, след като започнаха северноамериканската му част на 5-ти август в Монктън, Канада.

Guns N' Roses остават сред най-успешните рок групи в историята и до днес. Tяхната дебютна студийна колекция от 1987 г., Appetite For Destruction, се откроява като най-продаваният първи албум и 11-ият най-успешен в САЩ за всички времена. През 1991 г. Guns N' Roses разтърсват света със 7-кратно платинените Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, които при появата си заемат първите две места в Billboard 200. С общи продажби от 100 милиона копия досега, каталогът им се състои и от G N' R Lies (5х платинен), The Spaghetti Incident? (платинен), Greatest Hits (5х платинен) и Chinese Democracy (платинен). Guns N' Roses са и една от най-стриймваните рок банди със средно 24 милиона месечни слушатели в Spotify.