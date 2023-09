Археолози са много близо до откриването на гробницата на Клеопатра и Марк Антоний

Екип от археолози съобщава, че е много близо до откриването на мястото, където са погребани, по всяка вероятност заедно, последната владетелка на Египет Клеопатра и нейният възлюбен – римският пълководец Марк Антоний.

Учените смятат, че са установили точното местонахождение, където са погребани едни от най-влиятелните фигури от човешката история, пише novini.bg.

"Тайнствената гробница на Клеопатра и Марк Антоний най-накрая ще бъде открита. Тя се намира в района на Тапосирис Магна, на около 30 км от Александрия", сподели известният египетски археолог Захи Хава.

