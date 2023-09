Служител на музей в Германия подменял картини с фалшификати и продавал оригиналите (СНИМКИ)

Служител на музей в Мюнхен, Германия, призна, че е заменил няколко картини от хранилище с фалшификати и е продал оригиналите на търг, предаде ДПА.

За деянието си той е получил условна присъда за срок от една година и девет месеца от Окръжния съд в Мюнхен. Присъдата му е окончателна, пише още БТА.

Обвиняемият е работил от май 2016 г. до април 2018 г. като технически служител в музея и е имал достъп до хранилището, където се пазят картините.

Съдът установи, че той е заменил картината "Das Marchen vom Froschkonig" ("Приказка за Жабока крал") на Франц фон Щук с фалшификат и е предложил оригинала на търг на аукционна къща в Мюнхен, която я е продала за 70 000 евро на галерия в Швейцария. След приспадане на разходите по търга на мъжа са му останали 49 127,40 евро в брой.

Мъжът, понастоящем 30-годишен, освен това е откраднал от хранилището на музея картините "Die Weinprufung" ("Дегустация на вино") на Едуард фон Грюцнер и "Zwei Madchen beim Holzsammeln im Gebirge" ("Две момичета събират дърва в планината") на Франц фон Дефрегер. Продажбата на другите две картини му е донесла още около 12 000 евро.

“Sorrow can be alleviated by good sleep, a bath and a glass of wine.” -St. Thomas Aquinas 'Tasting the Wine' Eduard von Grützner #Monks #Wine #Sorrow #saints #StThomasAquinas #Art #Painting #EduardvonGrutzner pic.twitter.com/lrv04W6nlw

"The Little Wood Collectors" 1872



Franz von Defregger (1835 - 1921) was an Austrian artist known for producing paintings of art and gender history set in his home county of Tyrol. pic.twitter.com/NZNO1CZHvE