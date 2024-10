"Ужасна" картина, намерена в мазе преди 62 г., се оказа оригинал на Пикасо за 5 милиона

Стара картина, описана от съпругата на собственика си като „ужасна“, всъщност се оказа оригинал на Пикасо на стойност 5 милиона британски лири.

Луиджи Ло Росо намира произведението на изкуството, докато разчиства мазето в дома си. На него фигурирал отличителния подпис на испанския художник в горния ляв ъгъл, но Луиджи не успял да го разпознае. Той направил откритието в къщата си в Капри, Италия, през 1962 г. В последствие той развил картината и я поставил в евтина рамка, която окачил на стената в хола си в новия си дом в Помпей в продължение на десетилетия, за голямо раздразнение на жена му.

Много години по-късно неговият син Андреа, който изучавал енциклопедия за история на изкуството, подарена му от леля, подозира, че подписът е именно на известния художник. Семейството търси съвет от няколко местни експерти по изкуството, включително известния арт детектив Маурицио Серачини.

