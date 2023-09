Откриха гроб на повече от 1000 години в Мексико по време на строеж (СНИМКА)

Мексикански археолози откриха останки от богато украсено човешко тяло в гроб, който може да е на повече от 1000 години, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местния Национален институт за антики. Находката е в район, където работници приключиха строителството на голям туристически железопътен проект.

Откритието беше направено този месец в рамките на проект за запазване на археологически обекти. В същото време там течеше работата и по друг проект – за строителството на туристически влак, предназначен до голяма степен да привлече туристите към древни места в Южно Мексико, обитавани от маите в миналото, както и към близките морски курорти като Канкун и Тулум.

Железопътният проект е основен приоритет на президента Андрес Мануел Лопес Обрадор за икономическото развитие на страната.

По проекта работят екипи от археолози, които се опитват да завършат разкопките по-бързо, така че строежът да не бъде отлаган.

Последното им откритие беше направено по време на изграждането на хотел, близо до големите руини на маите в древния град Паленке в щата Чиапас, припомня БТА. Останките от скелета на човек са открити в каменна кутия на около 2 километра от центъра на населеното място, където се извисяват храмове на маите и мащабен комплекс от дворци. Вероятно покойникът е бил член на елита в града.

Mexican archaeologists have unearthed a richly adorned human body in a grave that could be more than 1,000 years old, the country’s national antiquities institute INAH sayshttps://t.co/DNthxEPqfg