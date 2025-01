Ценна мишена! Украинската армия удари с ракета "Нептун" руски склад за разузнавателни дронове в Ростовска област (ВИДЕО)

През нощта срещу 10 януари склад с руски разузнавателни дронове и боеприпаси край село Чалтир в Ростовска област беше поразен от украински дронове и ракета "Нептун", съобщават източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), цитирани от Украинската служба на Би Би Си.

Според информацията, първо дроновете на СБУ са "претоварили" руската противовъздушна отбрана (ПВО), а след това целта е била ударена от ракетата "Нептун".

Руски източници в социалните мрежи през нощта съобщаваха за активност на ПВО и звуци от преминаващи дронове, както и за силен взрив в района на Чалтир. Публикувани бяха и видеа на голям пожар.

At night, SSU and the Navy hit a storage facility for the #ruZZian reconnaissance UAVs in #Rostov region.



First, the SSU drones overloaded the ruZZian air defense system, after which a Neptune missile was launched 🔱🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ttQ6kLFqjD