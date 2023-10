Майкъл Кейн официално обяви, че се пенсионира от киното

Британският актьор и носител на две награди "Оскар" Майкъл Кейн обяви, че се пенсионира на 90-годишна възраст, съобщиха BBC, Ройтерс и ДПА.

"Все казвам, че ще се пенсионирам. Ето, сега се пенсионирам", каза Кейн пред радио Би Би Си в интервю, излъчено днес. "Прецених, че снимах главна роля във филм и получих изключителни отзиви...Какво друго бих могъл да направя, което да е повече от това?".

