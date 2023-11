Продадоха шедьовър на Пикасо на търг в Ню Йорк за почти 140 млн. долара

Картината на Пабло Пикасо "Жена с часовник" беше продадена за почти 140 млн. щатски долара на аукцион в Ню Йорк, съобщиха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Това е втората най-скъпа творба на испанския художник, продавана на търг, обяви аукционната къща "Сотбис". Цената от 139,4 млн. щатски долара я нарежда след "Алжирски жени (Версия "О")", продадена от "Кристис" в Ню Йорк за 179 млн.

Pablo Picasso’s 1932 painting ‘Femme à la montre’ sold for more than $139 million at a Sotheby’s New York auction, making it the most valuable work of art sold globally at an auction this year https://t.co/rkWjUYnWM6 pic.twitter.com/hDYx8nIAEw