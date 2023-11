Васил Петров тръгва на национално турне с празнична програма "White Christmas"

Емблемата на българския джаз, Васил Петров, обяви национално Коледно турне. Празничната му програма носи името „White Christmas” (Бяла Коледа). Концертите започват от 1-ви декември в град Монтана в читалище „Разум 1883“ по покана на Общината. Концертът е от 18:30ч. На 12 декември е в Пловдив в Plovdiv event center, на 13 декември в град Сливен, Общинска зала „Сливен“. В Ямбол е на 14 декември в зала „Ямбол“, 15 декември в Кюстендил в Общинския театър, 16 декември в Кърджали в Театрално-Музикален Център – Кърджали и на 18 -ти декември е в град Кнежа в читалище „Борба 1896“ по покана на Общината. Концертите започват от 19:00ч.



Елегантно, с топлина и суинг звучене Васил Петров представя едни от най-красивите Коледни песни от Американската и Европейската класика в специалната му програма White Christmas (Бяла Коледа).



Вълшебствата се случват на тези, които ги очакват!



Очаквайте великолепни интерпретации и неочаквани музикални нюанси - всичко в името на доброто настроение в навечерието на най-светлите празници. Васил Петров избира любими песни за радостта от Коледните дни, за усещането за празник, за чувството на любов и взаимност. Класики, които достигат право до сърцето, независимо в какъв житейски момент си. Аранжирани са в суинг и джаз, красиви балади и възхитителни валсове. На сцената Васил Петров ще си партнира с Врачанска филхармония под палката на маестро Христо Павлов. В програмата са White Christmas, Let it snow, Jingle Bells, Ave Maria, Hаve yourself a Merry Little Christmas, The Christmas songs, Winter wonderland, негова авторска Коледна песен „На Коледа“ и други.



Джаз линията държат Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни), а специални гости в програмата са брилятната цигуларка с редица световни награди – Зорница Иларионова и талантливите оперни сопрани Таня Радева – Лазарова и Мария Божилова.

Празничната програма White Christmas (Бяла Коледа) на Васил Петров пресъздава топлината и светлата вяра, с които свързваме Рождество Христово.



Освен тези концерти, Васил Петров гостува и в Стара Загора на 23 декември за Коледен концерт с оркестъра на Опера Стара Загора под палката на маестро Владимир Бошнаков. На рояла е джаз пианистът Ангел Заберски младши. На 20-ти декември е в град Попово за Коледен концерт с оркестъра на Опера Русе с маестро Димитър Коцев.