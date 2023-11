Тупак може да получи награда "Грами" 27 години след смъртта си

Покойният рапър Тупак Шакур може би е на път да спечели посмъртно награда "Грами", предаде Си Ен Ен.

Рапърът, който издъхна, след като беше застрелян в Лас Вегас през 1996 г., е един от тримата покойни изпълнители, които бяха номинирани миналата седмица в категорията за най-добър музикален филм. Тупак Шакур получи номинацията за престижната музикална награда за петсерийния документален филм на FX "Dear Mama", кръстен на едноименната му песен от 1995 г.

Режисиран от Алън Хюз, документалният сериал изследва живота на убития музикален изпълнител и неговата майка - покойната активистка Афени Шакур. В момента се излъчва в стрийминг платформата Hulu.

Шакур се състезава с други двама покойни артисти - Дейвид Боуи за "Moonage Daydream" и Литъл Ричард за "I Am Everything". Боуи почина след битка с рака през 2016 г., а Литъл Ричард почина през 2020 г., също след боледуване от рак. Приживе Литъл Ричард също беше известен с това, че никога не е получавал "Грами".

Други номинирани са Люис Капалди за "How I'm Feeling Now" и Кендрик Ламар за "Live From Paris, the Big Steppers Tour".

Номинацията на Шакур идва в момент, в който делото за убийството му отново е сред най-обсъжданите теми в медиите.

Дуейн Кийт Дейвис, известен като "Кийф Ди", наскоро беше арестуван за убийството му, но пледира невинен като пред съда заяви, че всъщност племенникът му е стрелял по хип-хоп звездата. Кийф Ди се самоизобличи за това, че е участвал във фаталната престрелка като написа подробности за нея в автобиографичната си книга.