"Challengers" (2024) със Зендая взе Златен глобус за "Най-добър оригинален саундтрак" ВИДЕО

Филмът "Challengers" (2024) с участието на Зендая спечели Златен глобус в категорията "Най-добър оригинален саундтрак", предаде CBS.

Съревноваващи се с The Contenders в тази категория бяха Dune: Part Two (2024), Emilia Perez (2024), анимационният филм The Wild Robot (2024) и драмата The Brutalist" (2024).

Наградата в категорията "Най-добра песен за филм" беше присъдена на композицията El Mal, която прозвуча във филма "Emilia Perez".