Ирландски писател спечели "Букър" за мрачния си роман "Песента на пророка"

Тазгодишната престижна британска награда за художествена литература "Букър" беше присъдена снощи на церемония в Лондон, а награден бе ирландския писател Пол Линч за антиутопичния му роман "Песента на пророка" (Prophet song) , предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Пол Линч, който за първи път беше включен в краткия списък, получи наградата за петия си роман - мрачен и разтърсващ разказ за живота на една майка, която се бори да защити семейството си в една Ирландия, изпаднала в тоталитаризъм и война.

We're delighted to announce that the winner of the #BookerPrize2023 is Prophet Song by Paul Lynch.



Huge congratulations to @paullynchwriter. 🎉



Discover the book: https://t.co/o890YuwYOV pic.twitter.com/Z0Ab0eH3LU