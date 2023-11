Васил Петров с 12 концерта за Рождество Христово в страната

В този празничен сезон, обичаната джаз звезда Васил Петров се отправя на Коледно турне в България. Концертите озаглавени „White Christmas” (Бяла Коледа) са с Врачанска Филхармония с маестро Христо Павлов, джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас), Кристиан Желев (ударни), изумителната цигуларка Зорница Иларионова и изключителното сопрано Таня Лазарова.



Турнето включва 8 вълнуващи концерта в различни градове в страната, предлагайки на публиката неповторимо съчетание от класически Коледни хитове, които ще звучат като изискан джаз, възхитителни валсове и празнични химни. С глас, който винаги създава усещането за топлина и уют, Васил Петров ще пресъздаде топлината, радостта и светлата вяра, с които свързваме Рождество Христово.



Врачанска Филхармония, дирижирана от Христо Павлов, ще придаде още по-голяма величественост на събитието, предоставяйки на публиката възможността да се насладим на несравним симфоничен звук, съчетан с емоционално зареден джаз. В програмата са песните White Christmas, Ave Maria, Let it snow, Jingle bells, The Christmas waltz, авторската песен на Васил Петров „На Коледа“ и други.



Концертите започват от 1-ви Декември в град Монтана в читалище „Разум 1883“ по покана на Общината. На 12 Декември е в Пловдив в Plovdiv event center, на 13 Декември в град Сливен, Общинска зала „Сливен“. В Ямбол е на 14 декември в зала „Ямбол“, 15 декември в Кюстендил в Общинския театър, 16 декември в Кърджали в Театрално-Музикален Център – Кърджали, 17 декември в Добрич в концертна зала „Добрич“ и на 18 -ти декември е в град Кнежа в читалище „Борба 1896“ по покана на Общината.



Турнето му продължава с още 4 концерта с други два оркестъра. На 19 и 20-ти декември е в град Силистра и Попово за концерт „Коледа с Васил Петров“ с оркестъра на Опера Русе с маестро Димитър Косев. На 23-ти декември е в град Стара Загора за концерта „Jazz Christmas symphony” с оркестъра на Опера Стара Загора с маестро Владимир Бошнаков, със специалното участие на Ангел Заберски младши и гост солист Русалина Мочукова и завършва турнето си в столицата с участие в Коледното матине, което отбелязва 10-та си годишнина в зала България с участието на младежката филхармония с маестро Славил Димитров и неговите колеги Орлин Горанов и Еделина Кънева.

Билетите са вече в продажба в мрежата ни ивентим и от касите на залите.