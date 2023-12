Една звезда на 75: Актьорът Самюъл Джаксън празнува юбилей

Актьорът Самюъл Джаксън днес празнува 75-годишен юбилей. Звездата на световното кино е роден на 21 декември 1948 г. в столицата на САЩ Вашингтон.

Снимка: Фейсбук

Джаксън учи актьорско майсторство в театъра в колежа Морхаус. Има няколко малки роли, във филми като Goodfellas и Def by Temptation, преди да се срещне с ментора си, Морган Фрийман, и режисьора Спайк Лий.

След като печели одобрението на критиците за ролята си в Jungle Fever през 1991 г., той се появява във филми като Patriot Games, Amos & Andrew, True Romance и Jurassic Park. През 1994 г. той е избран за ролята на Джулс Уинфийлд в Pulp Fiction и изпълнението му получава няколко номинации за награди и одобрение от критиците.

Оттогава Джаксън се е снимал в над 100 филма, включително Die Hard with a Vengeance, The 51st State, Jackie Brown, Unbreakable, The Incredibles, Black Snake Moan, Shaft, Snakes on a Plane, както и предисторията на Междузвездни войни и малки роли в Kill Bill на Куентин Тарантино Vol. 2 и Inglourious Basterds.

Снимка: Фейсбук

Той изиграва и Ник Фюри в Iron Man и Iron Man 2, Thor, първите два от ангажимент от девет филма като герой за франчайза на Marvel Cinematic Universe.

Многобройните роли на Джаксън го направиха един от най-печелившите актьори в боксофиса. Джаксън печели множество награди през цялата си кариера.

През 1980 г. той се жени за Латаня Ричардсън, от която има една дъщеря, Зоуи.