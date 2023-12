Актьорът Том Уилкинсън почина на 75 СНИМКИ

Британският актьор Том Уилкинсън, известен с филми като The Full Monty, Shakespeare In Love и The Best Exotic Marigold Hotel, почина на 75 години, предаде BBC.

Уилкинсън спечели Bafta за The Full Monty от 1997 г..

Той получи общо шест номинации за Bafta, както и две номинации за Оскар, за "Майкъл Клейтън" и "В спалнята".

Той е починал внезапно в дома си, край съпругата и семейството си, се казва в изявление.

Джордж Клуни, който участва с Уилкинсън в съдебния трилър "Майкъл Клейтън" от 2007 г. нарече актьора „олицетворение на елегантността“.

Отдавайки почит, той каза пред списание Variety: „Том правеше всеки проект по-добър. Направи всеки актьор по-добър.

„Той беше олицетворение на елегантността и много ще липсва на всички ни.“

С общо повече от 130 филмови и телевизионни роли, Уилкинсън се чувстваше удобно в драми като Sense and Sensibility от 1995 г. и Belle от 2013 г., както и като "престъпен мозък" във филми като Rush Hour с Джеки Чан от 1998 г. или RocknRolla на Гай Ричи през 2008 г.

Той също спечели Еми за ролята на американската политическа фигура Бенджамин Франклин в минисериала от 2008 г. Джон Адамс и номинация за Еми като бащата на Джон Ф. Кенеди Джо в Кенеди. Той изигра президента Линдън Б. Джонсън в Селма от 2014 г. и се появи в The Grand Budapest Hotel и Girl with a Pearl Earring.

Смъртта му в събота беше потвърдена в изявление, споделено от неговия агент от името на семейството му.

