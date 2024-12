Френският актьор Нилс Ареструп си отиде на 75 години

Френският актьор Нилс Ареструп почина на 75 години в дома си във Вил-д-Авре, Парижки район, съобщи АФП.

Нилс Ареструп е ключова фигура във филмите на Жак Одиар "Сърцето ми спря да бие" от 2005 г. и „Пророк" от 2009 г., които му носят "Сезар" за най-добър актьор в поддържаща роля. През 2016 г. той изиграва и една от главните роли в политическия драматичен сериал "Черният барон".

Famous French actor Niels Arestup, known for 'A Prophet,' has passed away at 75.



May he rest in peace ❤️ pic.twitter.com/pWrUNNVloW