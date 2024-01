Почина Дейвид Сол, изиграл емблематичния Хъч от "Старски и Хъч"

Актьорът Дейвид Сол, познат на телевизионните зрители с ролята си в популярния сериал "Старски и Хъч" от 70-те години, почина на 80-годишна възраст, съобщиха световните осведомителни агенции.

Съпругата на актьора Хелън Снел обяви новината за смъртта на Сол в петък, предава БТА.

David Soul, one half of the '70s buddy cop duo Starsky and Hutch, has died, his wife, Helen Snell, said in a statement provided to ABC News. He was 80.https://t.co/i6EUQnvP2V