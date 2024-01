Фил Колинс навърши 73 г.

Уникалният Фил Колинс, един от любимите поп и рок мултиинструменталисти, част от емблематичните гласове на 80-е. навършi днес 73 години.

Той е роден на 30 януари 1951 година в Лондон. Започва кариерата си много млад.

През 1970 г., когато се присъединява към Genesis, вече е станал известен като барабанист. През 1975 г., когато главният певец Питър Гейбриъл напуска групата, Колинс става водещ вокал. През 1976 г. излиза първият им албум с Фил като фронтмен – A Trick of the Tail. Той се оказва изключително успешен и съставът бързо става част от големите.

От 1980 г. Фил Колинс започва да работи по солови проекти и като автор на песни.

През 1981 г. издава първия си самостоятелен албум Face Value. Той е добре приет от публиката и музикантът продължава работата си по нови творби. През 1985 г. участва в благотворителния мегаконцерт на Боб Гелдоф Live Aid заедно с Ерик Клептън, Джеф Бек и други известни изпълнители.

Именно заради самостоятелната кариера на Фил, за нещастие на феновете Genesis се разпада през 90-е години.



След разпускането си през 1998 г., легендарната банда се събира отново с вокалиста си Фил Колинс през 2006 г., обявявайки мащабно турне в Европа и Америка озаглавено: Turn It On Again: The Tour, състояло се през 2007 г.

През 2009 г. Фил обявява своето официално оттегляне от голямата сцена. Той има продадени общо около 200 млн. албума (включително тези на Genesis), носител е на 7 награди "Грами" и дори един "Оскар" заради музиката си за филма "Таразан" (1999 г.).

През 2010 г. е включен в Залата на славата на рокендрола заедно с останалите членове на Genesis.

Източник: woman.bg