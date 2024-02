Back in Black на AC/DC с 1 милиард гледания в YouTube

Видеото към емблематичното парче Back in Black на австралийската хард рок група AC/DC премина границата от 1 милиард гледания в YouTube, съобщи Variety.

Официалният видеоклип към хитовото парче от 1980 г. е качен за първи път в сайта за видеосподеляне през ноември 2012 г.

Back in Black е втората песен на AC/DC , която преминава знаковата граница от 1 милиард гледания след Thunderstruck през 2021 г.

Парчето Back in Black се отличава с емблематичния начален китарен риф и характерните вокали на певеца Брайън Джонсън. Песента е почит към бившия фронтмен на AC/DC Си Бон Скот, който почина през февруари 1980 г.

Музикалният видеоклип към Back in Black в YouTube е ремастериран и е достъпен с качество до 4K.

Хитовото парче фигурира в многобройни филми и телевизионни предавания, сред които "Железният човек", "Мегаум", "Спайдър-мен: Далече от дома", "Семейният тип", "Свръхестествено".

Преди години в интервю за сп. "Ролинг стоун" китаристът на AC/DC Ангъс Йънг каза, че не са очаквали албумът Back in Black, от който е едноименното парче, да стане един от най-продаваните на всички времена.

Back in Black е най-новото попълнение в клуба на милиардерите от 80-те години на миналия век в ЮТюб - сравнително рядък успех за песни, записани преди появата на интернет.

Първата песен с подобно постижение е Sweet Child O' Mine на Guns and Roses. Останалите са Take On Me на "А-ха", Billie Jean на Майкъл Джексън, Never Gonna Give You Up на Рик Астли, Girls Just Want To Have Fun на Синди Лопър, The Final Countdown на "Юръп" и Every Breath You Take на "Полис".