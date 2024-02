Питър Гейбриъл и Стив Хакет навършиха 74 ВИДЕО

Бившите членове на британската рок група "Дженезис" Питър Гейбриъл и Стив Хакет навършиха 74 години в два съседни дни.

Фронтменът, напуснал групата след двойния албум The Lamb Lies Down on Broadway от 1974 г., отбелязва рождения си ден днес - 13 февруари. Китаристът Стив Хакет, напуснал бандата през 1977 г., вдигна чаши ден по-рано - вчера,12 февруари.

След напускането на групата двамата се отдадоха на солова кариера, без да се включват дълготрайно към други формации с изключение на епизодични участия, издавайки много самостоятелни албуми.

Миналата година Питър Гейбриъл пусна последното си творение - I/O

На 16 февруари китаристът Стив Хакет официално ще издаде поредния си студиен албум - The Circus and the Nightwhale.