Звезда от "Сексът и градът" и "Отчаяни съпруги" издъхна на 60 ВИДЕО

Звездата от "Сексът и градът" Еди Дрискол, известен с участието си в Mad Men, почина след битка с рака, предаде Дейли Мирър.

60-годишният актьор е починал в Лос Анджелис на 15 декември, съобщи колегата му Джими Палумбо. Говори се, че Еди е страдал от белодробна емболия след борба с рак на стомаха, пише The Hollywood Reporter.

Роденият в Ню Йорк актьор участва в един епизод на "Сексът и градът" през 2000 г. Той играе ролята на Fendi Man.

Освен краткия си престой в Сексът и градът, Еди беше известен с това, че се появи в епизод на Mad Men през 2014 г. Но може би най-известната му роля дойде в The Last Ship, играейки героя Рандал Крофт.

Американската звезда се появява също в екшън трилъра Cellular от 2004 г., където играе Crewcut Officer. Той участва и в романтичната комедия от 2002 г. Пътуване с лодка.

Други участия на Еди включват хитовата американска сапунена опера Days Of Our Lives, This Is Us, От местопрестъплението: Маями, Future Man, How to Get Away with Murder, Outlaw и Отчаяни съпруги.

Еди Дрискол започва актьорската си кариера след университета в Маями. След това участва в стажантска програма на Института за филми и театър "Бърт Рейнолдс" в Норт Палм Бийч, Флорида.