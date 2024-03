Лили Иванова изправи на крака престижната зала „Флаже“ в Брюксел (ВИДЕО)

За пръв път в България: Bring Me The Horizon ще бъдат хедлайнери на HILLS OF ROCK 2024

На 26 юли 2024 Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери на Ден 2 на най-мащабния ни фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ...