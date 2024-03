В Патагония бяха открити най-ранните досега пещерни рисунки в Южна Америка (ВИДЕО)

Археолози откриха в аржентинската част на Патагония най-ранните датирани пещерни рисунки в Южна Америка, предаде Ройтерс.

Аржентинските и чилийските археолози са открили 895 рисунки отпреди 8200 години в пещерата Хуенул 1 - скално убежище с площ 630 квадратни метра. Обектът се намира в провинция Неукен на около 1100 километра югозападно от столицата Буенос Айрес, допълва БТА.

Находката показва, че създаването на пещерно изкуство е започнало в пещерата Хуенул преди около 8000 години и че практиката да се рисува конкретният модел, открит в нея, се е запазила за период от най-малко 3000 години, казва д-р Гуадалупе Ромеро Вилянуева, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Сайънс адвансис".

