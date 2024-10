Откриха изгубен призрачен разказ от автора на "Дракула"

Историк-аматьор откри отдавна изгубен разказ на Брам Стокър, публикуван само седем години преди легендарния му готически роман „Дракула“. Брайън Клиъри се натъква на 134-годишния призрачен разказ, докато преглежда архивите на Националната библиотека на Ирландия.

Първоначално „Гибет Хил“ е публикуван в дъблински вестник през 1890 г. - когато ирландецът започва да работи по „Дракула“ - но оттогава не е документиран.

Биографът на Стокър Пол Мъри казва, че историята хвърля светлина върху развитието му като автор и е била важна „спирка по пътя му към публикуването на „Дракула“.

Призрачната история разказва за моряк, убит от трима престъпници, чиито тела били окачени на бесилка като предупреждение за преминаващите пътници. Действието се развива в Гибет Хил в Съри - място, което се споменава и в романа на Чарлз Дикенс от 1839 г. „Никълъс Никълби“.

Bram Stoker, "Gibbet Hill", published in Supplement to the Daily Express on 17th December 1890 https://t.co/JNbR2dMhFj pic.twitter.com/zuIZ7Yjwjc