Bon Jovi с първи сингъл от предстоящия им албум “Forever” (ВИДЕО)

Bon Jovi продължават да празнуват своята 40-годишнина и обявиха новия си албум “FOREVER”, заедно с аудио и видео премиера на сингъла "Legendary". FOREVER е 16-та студийна колекция на легендарните Bon Jovi, първата от 4 години насам, и ще бъде издадена на 7 юни това лято. Песента "Legendary" е посветена на съпругата на Jon, на „момичето с кафявите очи“, и е написана в съавторство с дългогодишните му сътрудници Billy Falcon и John Shanks.

Преди да успеят да финализират “FOREVER”, фронтменът Jon Bon Jovi трябваше да преодолее сериозни проблеми с гласа си, които доведоха до рядка операция. Въпреки това той споделя, че случката му е дала време да преоцени живота си:

"Мина десетилетие, откакто не бях в състояние да изпитвам радост. ...И това, което вече има значение за мен, е да бъда тук с приятелите си, да пиша песните, които искам да пиша, и да живея живота, който искам да живея."

По повод на 66-ите годишни награди GRAMMY миналия месец Jon Bon Jovi бе обявен за "Човек на годината" на MusiCares за 2024 г. и бе почетен с концерт в Конгресния център на Лос Анджелис с участието на Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan от Train и много други. В изявление Jon разказва и за “FOREVER”: "Този запис е завръщане към радостта. От началото до края, албумът крещи "увеличете звука, чувствайте се добре".

Следващия месец, на 26 април, излиза „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ - документалната поредица от 4 части за кариерата на Bon Jovi. Това е първият по рода си документален сериал за историята на групата, в който всички бивши и настоящи членове на Bon Jovi оказват пълно съдействие, и е нещо, което всеки фен не би искал да пропусне.

FOREVER TRACK LISTING:

1. "Legendary"

2. "We Made It Look Easy"

3. "Living Proof"

4. "Waves"

5. "Seeds"

6. "Kiss The Bride"

7. "The People’s House"

8. "Walls Of Jericho"

9. "I Wrote You A Song"

10. "Living In Paradise"

11. "My First Guitar"

12. "Hollow Man"