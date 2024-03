Заляха с бяла боя творбата на Банкси в Лондон

Защита ще бъде осигурена на творба на Банкси, срещу която беше извършено нападение с боя в Северен Лондон, предаде АФП, цитирана от БТА.

Тя беше напръскана с бяла боя и това накара местната общност да предприеме мерки за опазването ѝ.

Творбата на Банкси, публикувана в Инстаграм в понеделник от известния уличен художник, представлява миниатюрна фигура, държаща помпа, на фона на стена, напръскана със зелена боя зад дърво. Пръските зелена боя "заместват" липсващите листа на орязаните клони на дървото.

Четиридесет и осем часа по-късно и наплив от посетители творбата беше опръскана с бяла боя, отбеляза АФП.

New Banksy tree mural in north London defaced with white paint https://t.co/PoPnOvBjJD