Екоактивисти заляха със супа картини на Ван Гог (ВИДЕО)

Трима активисти от "Just Stop Oil" заляха с доматена супа две картини на Ван Гог в Националната галерия в Лондон, само няколко часа след като двама други членове на движението бяха осъдени на затвор за подобен инцидент през 2022 година, съобщи Reuters.

Активистите използваха кутии с доматена супа "Хайнц", за да излеят съдържанието им върху две от прочутите картини със слънчогледи на Винсент ван Гог.

От "Just Stop Oil" нарекоха акцията "акт на неподчинение" в отговор на присъдата на двете осъдени активистки.

Unfuckingbelievable. Just Stop Oil have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings AGAIN, just hours after the previous dipshits have been jailed for the same thing.



