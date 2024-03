Кристофър Нолан и съпругата му ще бъдат ръкоположени за рицар и дама на Великобритания за заслуги към киното

Режисьорът Кристофър Нолан и неговата съпруга и продуцент Ема Томас ще получат британските звания рицар и дама за заслуги към киното, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Новината за отличията е малко изненадваща, тъй като обикновено те се връчват два пъти в годината - веднъж по случай новата година и след това през ноември на рождения ден на крал Чарлз Трети, който ги присъжда. Рядко те се присъждат извънредно след специални постижения, често свързани със спорта и изкуството.

Отличията се връчват официално на церемония в Бъкингамския дворец, често лично от монарха на Великобритания. Понастоящем обаче кралят не поема никакви официални задължения, тъй като се лекува от рак.

