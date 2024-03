Хитът на годината "Опенхаймер" тръгна по кината и в Япония (ВИДЕО)

Филмът "Опенхаймер" най-накрая тръгва по кината в Япония - страната, станала най-голяма жертва на атомната бомба, съобщи АФП. Киноманите в Япония ще могат да гледат лентата, носител на "Оскар" осем месеца след останалия свят.

През лятото на миналата година филмът на режисьора Кристофър Нолан се конкурираше с друг блокбастър - "Барби" на режисьорката Грета Гъруиг. Множество колажи и шеговити мемета по повод "Барбихаймер" шокираха японците.

Япония е единствената държава в света, над която е хвърлена атомна бомба през август 1945 г. Повече от 140 хил. души загиват вследствие на взривяването на атомна бомба в Хирошима. В Нагасаки жертвите са 74 хил. Няколко дни по-късно - на 15 август 1945 г., Япония капитулира.

До този момент все още не е изтъкната официална причина за забавянето на "Опенхаймер" по японските екрани.

Пред голямо кино в Токио единствено малък афиш информира за прожекцията на суперпродукцията, която донесе на създателите си над 960 млн. щатски долара.

