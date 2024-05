Писателят Пол Остър почина на 77-годишна възраст

Американският писател Пол Остър, придобил световна слава с "Нюйоркска трилогия", почина на 77-годишна възраст от усложнения от рак на белия дроб, предаде АФП, като цитира в. "Ню Йорк таймс".

Смъртта му беше потвърдена от писателката и негова приятелка Джаки Лайдън в имейл до АФП.

Кончината на твореца е настъпила на 30 април в Бруклин. "Пол почина в дома си, заобиколен от близките си", написа Лайден.

Миналата година съпругата на Остър - писателката Сири Хуствет, обяви, че той страда от рак.

Роден през 1947 г. в щата Ню Джърси, той се превърна в нюйоркска литературна икона с публикуваната през 1987 г. "Нюйоркска трилогия", която придаде философски привкус на криминалната литература, отбелязва АФП.

