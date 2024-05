„Фантомът” обича България!

Поради огромния успех на първото си гостуване, напълно разпродадени представления и нестихващ интерес от страна на българската публика „Фантомът на операта” изнася девет извънредни представления в зала 1 на НДК преди да продължи с турнето си в Европа.

За тези, които не успяха да видят мюзикъла през април и за всички, които нямат търпение да го видят отново, BG Sound Stage организира 9 допълнителни представления от 29-ти август до 5-ти септември 2024г.

За 45 000 зрители, в 14 напълно разпродадени представления през април, новата продукция на „Фантомът на операта” на Андрю Лойд Уебър се превърна в едно най-вълнуващите музикални преживявания, които са имали. Някои зрители споделят, че са гледали спектакъла няколко пъти и нямат търпение да го видят отново. Други са разочаровани и съжаляват, че не са успели да си закупят билети навреме. Това накара организаторите от BG Sound Stage да направят всичко възможно „Фантомът на операта” да дойде отново у нас за допълнителен, извънреден сезон в края на лятото.

Огромният полилей от един тон, тежките завеси, пищните декори, пресъздаващи атмосферата на Парижката опера от миналия век, и въртящата се сцена отново ще гостуват в зала 1 на НДК. 230 красиви костюма и реквизит, натоварен в 15 тира, се завръщат в София.

В ролите отново ще видим вече познатите и любими на българската публика актьори – Надим Нааман в образа на Фантома, Хариет Джоунс и Джорджия Уилкинсън като Кристин, Дъги Картър - Раул, Лара Мартинс като Карлота, Валери Кутко в ролята на Мадам Жири.

Жив симфоничен оркестър с диригент д-р Джон Ригби ще изпълнява прочутата музика на Андрю Лойд Уебър, която ще достигне до всеки зрител в залата, благодарение на уникалното аудио оборудване от близо 30 професионални колони, част от грандиозната продукция. А балетисти, хористи, екип от 130 души гримьори, фризьори, гардеробиери, техници ще бъдат пак гости на София, за да осигурят перфектното изпълнение на най-прочутия мюзикъл.

Историята на Гастон Льору, пресъздадена в музикъла на Андрю Лоуд Уебър през 1986 г., вълнува публиката по цял свят, гледана от над 160 милиона души, в 46 страни и 193 града и неслизала от сцените на Уест Енд в Лондон вече 38 години. „Фантомът на операта” се смята за един от най-успешните мюзикъли в историята на развлеченията. Спечелил е повече от 70 престижни театрални награди, включително седем награди „Тони” и четири награди „Оливие”, включително за най-добър мюзикъл.

„Фантомът на операта” идва в София по споразумение с Really Useful Group и Broаdway Entertainment Group. Really Useful Group е собственост на Андрю Лойд Уебър, която продуцира и популяризира неговата музика по цял свят.

Представленията на „Фантомът на операта” са от 29-ти август до 5-ти септември 2024 година в София, зала 1 на НДК. Билети - в системата на Eventim, в масова продажба от 15.05.2024г.