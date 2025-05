Поразителният виртуоз Сергей Крилов пристига начело на Литовски камерен оркестър

През 1960 година световноизвестният диригент Саулюс Сондецкис, тогава млад цигулар, отива във Вилнюската филхармония, за да слуша „Изкуството на фугата“ от Бах в изпълнение на чуждестранен квартет. Тръгва си от залата крайно разочарован. Случайно среща директора на филхармонията, споделя своите впечатления и възниква идеята да се създаде струнен оркестър, с който Сондецкис да реализира своята интерпретация на бароковата музика. На 23 април 1960 година двайсет млади ентусиасти се събират, за да репетират, а половин година по-късно при фамозен успех изнасят първия си концерт с произведения на Бах и Хендел.

Така започва историята на един от най-добрите камерни оркестри в света, признат за културно съкровище на Литва. През месец май българската публика ще има уникалната възможност да се убеди в майсторството на Литовски камерен оркестър, който ще бъде гост на Европейски музикален фестивал ‒ 2025 г. по покана на Cantus Firmus.

Снимка: Directo Agency

Музикантите пристигат под ръководството на друга забележителна личност от света на музиката ‒ Сергей Крилов. От 2008 г. Крилов е начело на Литовски камерен оркестър, изявявайки се едновременно като солист и диригент с репертоар от епохата на барока до съвременна музика. Наричат го един от най-добрите цигулари на нашето време, а към широката му международна известност се добавят първи награди от международните конкурси на името на Антонио Страдивари в Кремона и Фриц Крайслер във Виена. Носител е на златен медал Viotti d'Oro ‒ Верчели, Италия; награда за постижения в областта на музикалното изкуство Torrone d'Oro ‒ Кремона, Италия; орден Paul Harris Fellow, Кремона, Италия; както и много други отличия в областта на музиката и културата. От 2012 г. е професор в The Universaty of Music and Arts в Лугано, Швейцария.

Сергей Крилов е чест гост в най-големите концертни зали и свири с водещи световни оркестри: Филхармоничния оркестър на Ла Скала, Оркестъра на Националната академия на Санта Чечилия, Филхармоничния оркестър на Радио Франция, Германския симфоничен оркестър в Берлин, Фестивалния оркестър на Будапеща и др.

В разгара на месец май може да се насладим на неговата виртуозност и в България в рамките на юбилейното 25-о издание на Европейски музикален фестивал. Фестивалът се организира от Cantus Firmus с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

20 май 2025 г., зала „България“, 19:30 часа

Билети: Купи билети за ЛИТОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР, София ~ Bulgaria Hall

ЛИТОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР

СЕРГЕЙ КРИЛОВ (цигулка), солист и диригент

Програма:

В. А. Моцарт: Серенада №13 в сол мажор „Малка нощна музика“

М. Чурльонис: Пет прелюда (ар. за стр. оркестър С. Сондецкис)

К. Сен-Санс: Интродукция и рондо капричиозо, оп. 28 (за цигулка и стр. оркестър)

Ф. Латенас: Болеро

Н. Рота: Концерт за струнни

П. Сарасате: Интродукция и тарантела; Цигански напеви.

Снимка: Directo Agency