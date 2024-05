Отиде си Фред Рус, продуцентът на "Кръстникът"

Фред Рус, носител на "Оскар" за своята работа по "Кръстникът - част II", е починал в дома си в Бевърли Хилс, Калифорния, на 18 май, според информация от негов представител, която бе разпространена във вторник. Смъртта му настъпва няколко дни след световната премиера на последния му филм с Франсис Форд Копола, "Мегалополис", на филмовия фестивал в Кан.

Продължителното партньорство между Рус и Копола възлиза на повече от пет десетилетия, започвайки от "Кръстникът", където Рус играеше ключова роля в кастинга на Ал Пачино и Джеймс Каан въпреки съпротивата на студиото и представяйки Копола на Джон Казейл. Рус е продуцирал други значими творби на Копола, включително "Разговорът", "Апокалипсис сега" и частите II и III на "Кръстникът".

Франсис Форд Копола отдаде почит на Рус в Instagram, като написа: "Фред Рус притежаваше почти безпогрешен инстинкт за кастинга на актьорите. Той беше голям приятел и сътрудник през целия си живот, изпълнен с истинска любов към киното".

Рус оставя след себе си наследство, включващо влиянието му върху някои от най-значимите филми в историята на киното, като "Кръстникът" и дори "Междузвездни войни", където той съветва Джордж Лукас относно избора на актьори като Харисън Форд, Кари Фишър и Джеймс Ърл Джоунс.

