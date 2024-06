Уили Нелсън издава 152-ия си албум

В средата на 70-те години на 20-ти век Willie Nelson се превръща в един от най-разнообразните, трайни и влиятелни таланти в кънтри музиката. Като вокален майстор, автор на песни, ръководител на група и дори понякога филмов актьор, дългото му комерсиално управление (20 кънтри хита № 1 и 114 сингъла в класациите между 1962 и 1993 г.) е изпреварено единствено от безграничната му енергия като изпълнител и автор на песни. От 50-те години на миналия век записите му са толкова много, че объркват всички, освен най-запалените дискографи.

152-рият му албум „The Border“ представя 10 новозаписани студийни изпълнения, включително четири нови композиции в колаборация с Buddy Cannon. В допълнение към парчето на Camp & Holmes „Made In Texas“ и „The Border“ на Crowell & Shamblin, Nelson продължава дългогодишната си традиция да хвърля светлина върху най-добрите автори на жанра, записвайки адаптирани версии на Larry Cordle & Erin Enderlin („I Wrote This Song For You“), Rodney Crowell & Will Jennings („Many a Long and Lonesome Highway“) и Mike Reid („Nobody Knows Me Like You“).

Уили написва първата си песен на 7-годишна възраст, а на 10 се присъединява към първата си група. Оттогава не спира да твори и да се развива в най-голямата си страст – кънтри музиката. В момента 91-годишният певец е на турне и му предстоят 27 концерта.

Tracklist:

The Border

Once Upon A Yesterday

What If I’m Out Of My Mind

I Wrote This Song For You

Kiss Me When You’re Through

Many A Long And Lonesome Highway

Hank’s Guitar

Made In Texas

Nobody Knows Me Like You

How Much Does It Cost