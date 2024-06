Звезда от "Титаник" влезе в образа на Марлон Брандо в биографичен филм (СНИМКИ)

Колкото и да не ни се вярва, това не е Марлон Брандо на снимачната площадка. Това е филмовата звезда от "Титаник" Били Зейн , който ще влезе в ролята на покойната звезда в предстоящия биографичен филм "Waltzing with Brando".

58-годишният Зейн играе носителя на "Оскар" за On the Waterfront в биографичен филм, създаден по книгата Waltzing with Brando на Бърнард Джъдж от 2011 г. В своя Instagram профил Зейн публикува снимки от продукцията и кадри зад кулисите, предава NOVA.

Waltzing with Brando „е историята на млад архитект от Лос Анджелис, който съвсем неочаквано заживява на безлюден атол в южната част на Тихия океан със своя клиент - Марлон Брандо", сочи резюмето на книгата. Става дума за остров Тетиароа, където Брандо построява свой дом.

Режисьор и сценарист на лентата е Бил Фишман. Зейн и колегите му продуценти Фишман и Дийн Блоксъм са обещали да изпратят 5% от приходите от филма на жителите на Тетиароа.