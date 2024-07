Световноизвестният контрабасист Авишай Коен и неговото трио ще представят най-новия си албум на Plovdiv Jazz Summer

Plovdiv Jazz Summer – лятната програма на един от най-големите джаз фестивали в страната Plovdiv Jazz Fest, започна в средата юли. Фестивалът продължава с три концерта в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив и един грандиозен безплатен концерт през август в село Марково.

Във вечерите на 08 и 09 август ни очакват три концерта на Авишай Коен трио, бандата на каталунския саксофонист Арнау Гарофе – Frantik Zen и Белослава с JP3 и Младен Димитров (Mr. Moon). На 24 август пък Орлин Павлов, заедно с JP3, ще има концерт в село Марково.

Голямата новина на Plovdiv Jazz Summer безспорно е гостуването на световноизвестния контрабасист, певец и композитор Авишай Коен и неговото трио на 08 август на сцената на Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Те ще представят техният най-нов албум “Brightlight”.

Авишай Коен има репутацията на един от най-великите басисти в света през последните две десетилетия. Композициите му отразяват обширна музикална вселена от традиции, култури, езици и стилове: от песни на иврит до ладински народни песни, от комбиниране на класическа музика и джаз до джаз стандарти и съвременен джаз. Още на 9-годишна възраст той започва да свири на пиано, на 14 години заминава временно за САЩ със семейството си, където започва да свири на бас китара. Авишай Коен завършва Музикалната и художествената академия в Йерусалим, а на 22 години се мести да живее в Ню Йорк. Учи в университета The New School с музиканти като Брад Мелдау и скоро започва да свири заедно с панамския пианист Данило Перез. През 1997 г. става член на Chick Corea’s New Trio и за близо 6 години се превръща в неразделна част от музиката на Чик Кърия. През 2003 г. той започва своята забележителна солова кариера, която се развива сериозно и до днес.

Преди концерта на Авишай Коен трио отново на сцената на Лятно кино „Орфей“ и отново на 08 август ни очаква още един вълнуващ концерт – този на групата на Арнау Гарофе Frantik Zen. В нея участват Александър Логозаров (електрическа китара), Васил Вутев (барабани), Радослав Славчев-Ривърмен (бас) и Стив Хамилтън (клавишни). Арнау Гарофе живее почти десетилетие в България, член е на Биг бенда на БНР, на „Йо-Йо Бенд“ на Христо Йоцов и Михаил Йосифов и на Ritmos Negros. Учил е джаз в Барселона и Ротердам. Композициите от новия албум на групата съчетават силен груув фундамент и комплексни, експресивни мелодии, повлияни от виртуозността на съвременните саксофонисти. Музиката ѝ е ефектна смесица от фънк, джаз, R&B и поп.

Вечерта на 08 август започва от 20:00 ч., а билетът важи и за двата концерта.

Plovdiv Jazz Summer ще бъде спирка от турнето на Белослава с JP3 и Младен Димитров (Mr. Moon). На 09 август отново в Лятно кино „Орфей“, но този път от 21:00 ч. публиката ще чуе новия проект на певицата Welcome to 74th street. В него ще бъдат включени едни от най-любимите и познати песни на Белослава, но и най-новия ѝ сингъл „Душата ми“. За първи път ще чуем световни класики, изпълнени от нея. Концертът е посветен на 25-годишнината, откакто Белослава е на сцената и от творческо ѝ партньорство с пианиста Живко Петров. Заедно с тях на сцената ще бъдат още Димитър Семов (барабани), Димитър Карамфилов (контрабас) и Младен Димитров (програминг и перкусии).

С участието на JP3, но този път с Орлин Павлов, ще завърши третото лятно издание на Plovdiv Jazz Fest. Вече традиционно края на летния фестивал е с безплатен концерт, който събира стотици хора в село Марково. На 24 август от 21:00 ч. на централния площад на селото ще бъде концертът на певеца Орлин Павлов, заедно с Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани).

Тази година Plovdiv Jazz Fest отбелязва и своята десета годишнина. Освен с поредица от концерти през лятото, есенното издание на фестивала ни очаква в от 01 до 03 ноември с шест изключителни концерта в основната програма. Сред гостите ще бъдат световноизвестният тромпетист, певец, композитор и фотограф – Тил Брьонер, джаз триото на легендарния американски саксофонист Джо Ловано и бандата на великия американския джаз китарист Майк Стърн, четирикратният носител на „Грами“ и създател на Snarky Puppy – басистът Майкъл Лийг, заедно с друг член на групата – пианистът, кийбордист, композитор и мултиинструменталист Бил Лорънс и международната съвременна джаз група Half Easy Trio с участието на украинската певица Тамара Лукашева. Началото ще постави джаз певицата Мирослава Кацарова, заедно с нейния джаз квартет и струнен квартет Perfect. Именно Мирослава Кацарова открива десетото празнично издание на фестивала и като негов артистичен директор през изминалите десет години.

Билети за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim. Билетът за всяка вечер, която включва два концерта, е един и за двата концерта.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M.

Концертите на Авишай Коен трио и Белослава се реализират с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“.

Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и Plovdiv Jazz Fest e част от Културния календар на града за 2024 година.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Концертът на Арнау Гарофе квартет се реализира със съдействието на Посолството на Кралство Испания в България.

Концертът на Авишай Коен трио се осъществява и в партньорство с Посолство на Израел в България.

Финалният концерт от програмата на Plovdiv Jazz Summer се реализира с подкрепата на Община Родопи и кметство Марково.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Хемингуей, 8 ½, Вила Флавия, New Natures Way и Natural Factors, NESCAFÉ Dolce Gusto, Deroni, КЦМ.

Медийни партньори на Plovdiv Jazz Summer са Jazz FМ, Катра ФМ, ВИЖ, Въпреки, Лицата на града, My Sound, How2Plovdiv, Пловдив тайм, Трафик нюз, MediaCafe, Нула 32, Капана, Под тепето.

Ето и програмата:

8 август 2024 г.

20:00 ч. Концерт на Арнау Гарофе квартет (Испания/България)

21:15 ч. Концерт на Авишай Коен трио (Израел/САЩ)

Лятно кино „Орфей“, Пловдив

9 август 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Белослава и JP3 (България)

Лятно кино „Орфей“, Пловдив

24 август 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Орлин Павлов и JP3 (България)

Централен площад, село Марково

Вход свободен