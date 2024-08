Лени Кравиц изнесе незабравим концерт снощи в Бургас

Лени Кравиц изнесе незабравим концерт в Бургас във вторник вечерта, който бе част от турнето му "Blue Electric Light Tour". Световноизвестният изпълнител обеща да се върне в България през следващите пет години, докато продължава да обикаля с групата си.

Морска гара в Бургас, традиционно място за големи концерти, бе препълнена от почитатели на Кравиц, които започнаха да прииждат още с отварянето на вратите. Въпреки краткия дъжд, който завари неподготвена част от публиката около час преди концерта, DJ Toni поддържаше настроението с ретро музикален плейлист.

Незабравимо начало и безброй хитове

Концертът започна ударно малко след 21:00 часа с хита "Are You Gonna Go My Way". В следващите над два часа Лени Кравиц направи музикална обиколка през някои от най-големите си хитове и нови песни от албума "Blue Electric Light".

Сред акцентите на вечерта бяха изпълненията на "Minister of Rock'n'Roll", "TK421" и "I'm a Believer". Лени Кравиц сподели с публиката: "Вижте това. Почувствайте го. Това е любов. Всички вие красиви хора, които ни приехте в красивата си страна. Тук съм от два дни и не срещнах досега нищо друго освен красиви вибрации. Всички се погрижиха да се почувстваме у дома си тук. Обещавам ви, тъй като ще сме на път през следващите пет години, това да е редовна спирка в графика ни."

Специални моменти с публиката

По време на концерта Лени Кравиц два пъти покани хора от публиката на сцената. Първо, малко момиче на видима възраст около 10 години и след това своя почитателка, която държеше плакат с надпис: "Пет турнета, четири държави и още нямам селфи с теб". Лени я покани на сцената и направиха снимка заедно, което силно развълнува момичето.

Завръщане към началото и нови песни

Лени Кравиц представи своите музиканти, сред които китаристът Крейг Рос, който участва и в записите на новия албум. Те допълнително повдигнаха настроението на публиката със соловите си изпълнения. Концертът продължи със завръщане към дебютния албум от 1989 година с песента "Fear" и новите хитове като "Low" и "Paralyzed".

Публиката припяваше заедно с Кравиц на "Again" и "American Woman", а концертът завърши с изпълнението на "Human" и "Let Love Rule". Лени Кравиц благодари на публиката за топлия прием и призова всички да засилят любовта.

Турнето продължава

След концерта в Бургас, турнето на Лени Кравиц продължава на 9 август в Румъния и на 11 август в Австрия, като освен в Европа, обявените до края на годината концерти включват още Северна и Южна Америка.