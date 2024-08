"Фантомът" се завръща! (ВИДЕО)

Мюзикълът идва в София за втори път с девет нови представления – от 29 август до 5 септември, в зала 1 на НДК.

Огромният успех на "Фантомът на операта" го връща отново в България с нови попълнения в актьорския състав.



„Фантомът на операта” е най-прочутият мюзикъл заради запомнящите се мелодии, впечатляващ сюжет и великолепие на декорите. Със 100-членния си състав от актьори, музиканти и симфоничен оркестър, спиращи дъха пейзажи, смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма, „Фантомът на операта” представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като „The Phantom of the Opera”, „Think of Me” и „Music of the Night”.

Грандиозната продукция ще пристигне в София още на 17-ти август за репетиции и подготовка на представленията.

В новия сезон „Фантомът на операта“ ще блесне на сцената с красавицата Бриджит Костело в ролята на Кристин Дайе.

Зашеметяващата Бриджит Костело ще си партнира с Надим Нааман в ролята на Фантома, заедно със забележителната Лара Мартинс в ролята на Карлота, Валери Кутко, която отново влиза в образа на Мадам Жири. И всичко това ще се разиграе под палката на д-р Джон Ригби.

Снимки: BG Sound Stage Management



Зрителите ще могат да видят отново и Джорджа Уилкинсън - в ролята на Кристин, Дъги Картър – в ролята на Раул, Арвид Ларсен – в ролята на Андре, Никълъс Гарет – Фирмин.

Снимки: BG Sound Stage Management



Към турнето за първи път се присъединяват актьорите Матю Макдоналд, Криси Пъркинс, Конър Пратчет, Чарли Смарт, Ари Олафсон, Браян Маккан, Клои Тейлър, Ема Бретън и Саймън Уитакър.

Снимки: BG Sound Stage Management



Актьорският състав от световна класа е играл на много от най-големите сцени в света, включително Уест Енд. Надим Нааман, Лара Мартинс, Пол Ърбс и Брайън Маккан участват в лондонската продукция на "Фантомът на операта". Лара Мартинс изпълнява ролята на Карлота в продължение на 6 години, което я прави най-дълго изпълняващата актриса в тази роля. Бриджит Костело се присъединява към турнето от Австралия, където изпълнява ролята на Кристин в продукцията на Операта в Сидни през 2022 г.

Снимки: BG Sound Stage Management



Рекордното европейско турне на "Фантомът на операта" стартира в София през април 2024 г., с 45 000 зрители, присъствали на 14-те разпродадени продукции.



„Фантомът на операта“ е най-успешният мюзикъл на всички времена“. Така определя творбата световноизвестният режисьор Стивън Бароу. Думите му многократно се потвърждават, защото най-популярното шоу вече 36 години не слиза от световните сцени.



„Винаги съм знаел, че „Фантомът на операта“ е едно от онези представления, в които си мечтаеш да участваш“, споделя изпълнителят на главната роля – британският актьор и певец Надим Нааман.



Оригиналният запис на лондонския актьорски състав става първият в британската музикална история, изкачил се до №1 в класациите, превръщайки се в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена, с над 40 млн.копия по цял свят.

Снимки: BG Sound Stage Management

Къде всъщност попада зрителят?



Вдъхновен от действителен инцидент от сцената на Парижката опера през 1896 г., „Фантомът на операта” е базиран на класическия роман на Гастон Льору. Действието се развива в Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера.



Мистерия, загадки, лабиринти на човешките отношения, любови, страсти, ревност, лицемерие, завист, мистика и отново надежда – всичко това е завоалирано майсторски в сюжета, пренасяйки зрителя в един неописуем свят от музика, красота и изненади.



Сюжетната линия проследява преживяванията на красивата млада певица в Парижката опера, Кристин Дайе, която е едновременно преследвана и наставлявана от таен учител по музика, когото тя нарича своя „Ангел на музиката“. В действителност учителят на Кристин е Фантомът, който е обсебен от нея. Прикривайки белезите по лицето си с емблематична бяла маска, Фантомът се крие в сградата на операта в тайна пещера под земята. С развитието на мюзикъла, Фантомът е все по-непредвидим: той тайно контролира операта, саботира съперниците на Кристин, убива онези, които му пречат, и в крайна сметка - заплашва живота на Раул, приятел от детството на Кристин, в когото тя се влюбва.



Краят на първо действие е може би най-известният момент от спектакъла, с който продукцията става популярна в целия свят: докато Кристин се покланя на публиката си, след като обещава да избяга с Раул, огромният полилей пада над зрителите на сантиметри от тях.



„Фантомът на операта“ е признат за една от най-красивите и зрелищни продукции в историята, гледан от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града.

Снимки: BG Sound Stage Management



Във втория сезон на представлението, в главните роли ще видите:



Надим Нааман – в ролята на Фантома

Джорджа Уилкинсън и Бриджит Костело – в ролята на Кристин

Дъги Картър – в ролята на Раул

Лара Мартинс – в ролята на Карлота

Арвид Ларсен – в ролята на Андре

Никълъс Гарет – в ролята на Фирмин

Валери Кутко – в ролята на Мадам Жири



Думите не могат да опишат това, което зрителите виждат и преживяват в представлението.

Мнозина се връщат, за да го гледат отново. И отново. И отново…