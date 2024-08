"Фантомът на операта" пристига у нас с нови актьори за още 9 представления

"Фантомът на операта" се завръща у нас на 17 август, за да репетира и подготви новите девет представления на българска земя. Продукцията ще пристигне и с нови попълнения в актьорския състав, съобщават организаторите от "БГ саунд стейдж".

Новият сезон е с участието на Бриджит Костело – в ролята на Кристин Дайе. Тя ще си партнира с Надим Нааман в ролята на Фантома, заедно с Лара Мартинс – Карлота, и Валери Кутко, която отново влиза в образа на Мадам Жири. Джорджа Уилкинсън отново е в ролята на Кристин, Дъги Картър е Раул, Арвид Ларсен – Андре, а Никълъс Гарет – Фирмин.

Към турнето за първи път се присъединяват актьорите Матю Макдоналд, Криси Пъркинс, Конър Пратчет, Чарли Смарт, Ари Олафсон, Браян Маккан, Клои Тейлър, Ема Бретън и Саймън Уитакър. Диригент е д-р Джон Ригби.

"Актьорският състав от световна класа е играл на много от най-големите сцени в света, включително Уест Енд. Надим Нааман, Лара Мартинс, Пол Ърбс и Брайън Маккан участват в лондонската продукция на "Фантомът на операта". Лара Мартинс изпълнява ролята на Карлота в продължение на 6 години, което я прави най-дълго изпълняващата актриса в тази роля. Бриджит Костело се присъединява към турнето от Австралия, където изпълнява ролята на Кристин в продукцията на операта в Сидни през 2022 г.", разказват организаторите.

Европейското турне на "Фантомът на операта" започна в София през тази година. Общо 45 000 зрители аплодираха 14-те представления в зала 1 на НДК.

Спектакълът на Андрю Лойд Уебър е "най-успешният мюзикъл на всички времена" – така определя творбата световноизвестният режисьор Стивън Бароу. Шоуто вече 36 години не слиза от световните сцени. Спектакълът, продуциран от Камерън Макинтош в края на 80-те години, е гледан е от над 160 милиона души в 186 града по света, игран на 19 различни езика. Това е и най-дълго играният спектакъл на Бродуей - 14 хиляди представления за 35 години. Носител е на над 70 престижни театрални награди, включително седем "Тони" и четири "Оливие".

Сюжетът е адаптация по едноименния роман на френския писател Гастон Льору (1868-1927). С артистичен състав от близо 100 души – актьори, музиканти и симфоничен оркестър, с повече от 230 костюма и със смайващи сценични ефекти мюзикълът представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като The Phantom of the Opera, Think of Me и Music of the Night.

Албумът с оригиналния запис на лондонския актьорски състав стига до №1 в класациите и се продава в над 40 млн. копия по целия свят, което го прави най-продавания запис на мюзикъл за всички времена.

След неимоверния успех на спектакъла през април мюзикълът се завръща в София с още девет представления – от 29 август до 5 септември, отново в зала 1 на НДК.