Мег Райън пристигна на Балканите, за да получи „Почетно сърце на Сараево“ (СНИМКИ)

Холивудската звезда Мег Райън пристигна в Сараево, за да получи наградата „Почетно сърце на Сараево“ на тазгодишното издание на Сараевския кинофестивал като признание за изключителния ѝ принос към филмовото изкуство, съобщщава БТА позовавайки се на босненската агенция ФЕНА.

В рамките на Сараевския кинофестивал, тя проведе майсторски клас в Босненския културен център в Сараево, като модератор на събитието беше босненският режисьор Данис Танович, чийто филм „Моето късно лято“ откри фестивала.

Данис Танович приветства холивудската звезда, която беше посрещната с бурни аплодисменти от публиката и нейните колеги, когато излезе на сцената. В началото на разговора Мег каза, че познава Данис от повече от двадесет години, че той я е канил много пъти на Сараевския Кинофестивал и най-накрая тя има възможността да дойде в Сараево и да изпълни обещанието си.

Запитана за първите ѝ преживявания на сцената и в актьорството, Мег Райън разказа за детството си и как не се е чувствала комфортно да бъде на сцена и под светлините на прожекторите.

„В началното училище получих награда и трябваше да изляза на сцената, да изнеса реч и да благодаря на всички. Затова, разбира се, се подготвих твърде много. Написах реч от седем страници, бях толкова нервна и объркана, че майка ми трябваше да се качи на сцената и да ме измъкне от ситуацията“, каза Райън.

Говорейки за началото на кариерата си, тя каза, че като студентка е работила като журналист и в същото време се е явявала на прослушвания за роли.

„Нямах никакво официално актьорско образование и се учих от други актьори и работейки в тясно сътрудничество с тях. Първата ми роля беше в сапунения сериал „Докато свят светува“ ("As the World Turns"), който се излъчваше вече няколко десетилетия, и беше страхотно да бъда част от живота на хората и в домовете им“, каза тя.

Помолена да сравни актьорската игра на сцената и в киното, Райън изтъкна опита си като начинаеща на сцената и каза, че ѝ харесва да открива артистичните и технически аспекти на актьорската игра.

„Много ценно е да не си наясно с нещата. Когато откриваш нещата постепенно и влезеш в този свят, тогава не можеш да видиш по-голямата картина, но това, което е прекрасно, е, че си част от екип, който създава нещо заедно“, каза Райън.

Тя също така говори за опита си като режисьор и за последния филм, който режисира, с участието на Дейвид Духовни („Какво се случва по-късно“, What Happens Later, 2023).

„Исках да разбера по-добре самия процес на създаване на филма. Идеята за филма с Дейвид дойде по време на пандемията. Във филма виждате тази магическа среда и двама души на летището, които се виждат след 20 години и говорят за връзката си, опитвайки се да разберат какво се е объркало. Помогна ми да видя ограниченията ни като артисти, но и като режисьори, с всички неща, които ни създават проблеми, с всички трудности“, обясни Мег Райън.

Актрисата добави, че е прекрасно да се работи с Дейвид Духовни, защото той е актьор, който също е писател и сценарист и е много умел с думите, а това не може да се каже за много актьори.

В края на разговора Мег Райън открои като важно това, че кино творците също са своеобразна общност, помагат си и споделят информация и опит.

„Това са и едни от най-големите предимства на филмовите фестивали и затова е страхотно да се срещнеш с колегите си, да бъдеш част от фестивалното жури, да споделяш истории и да опознаеш създателите на филма малко по-добре“, каза Мег Райън след края на един от майсторските класове, проведени в рамките на тазгодишния Сараевски кинофестивал.