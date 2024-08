„Фантомът на операта“ три в едно : Любовна история, мистерия и трилър!

„Фантомът на операта“ е покорил не само публиката на Стария континент и зад Океана, но дори и в Саудитска Арабия, където спектакълът се е играл цели два месеца пред местната публика. За целта е бил изграден специален театър направен именно за този мюзикъл, който с огромен успех е завладял сърцата на публиката в арабското Кралство.

„Фантомът на операта“ е първият оригинален мюзикъл, който се играе в продължение на два месеца в арабската държава. За целта, в голямата арена на столицата Рияд бе изграден специален театър, в който спектакълът се поставяше при огромен успех. Със 100-членния си състав от актьори, музиканти и симфоничен оркестър, спиращи дъха пейзажи, смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма, „Фантомът на операта” представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като „The Phantom of the Opera”, „Think of Me” и „Music of the Night”.





„Винаги съм знаел, че „Фантомът на операта“ е едно от онези представления, в които си мечтаеш да участваш“, споделя изпълнителят на главната роля – британският актьор и певец Надим Нааман. Той влиза в образа на Фантома за пръв път преди 20 години и това го превръща в международна звезда.



Оригиналният запис на лондонския актьорски състав става първият в британската музикална история, изкачил се до №1 в класациите, превръщайки се в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена, с над 40 млн. копия по цял свят.

„Успехът на мюзикъла е кодиран в музиката и сюжета. Той е подходящ за всякаква публика, става въпрос за нещо, което е познато на всички – любовта и отхвърлянето“, споделя режисьорът Стивън Бароу. „Сър Андрю Лойд Уебър е най-добрият в писането на запомнящи се мелодии, които публиката продължава да си пее наум и тананика дори и след като излезе от театъра. Той е истински гений, защото умее да поставя хората да трансформират творбите му. А те никога не свършват, защото догодина ще ги чуете същите, но вече по друг начин, а това е наистина гениално. Андрю Лойд Уебър е брилянтен като дава възможност на хората да интерпретират творбите, така те стават вечни“, добавя Надим Нааман.

Снимки: BG Sound Stage Management



Всъщност авторът на музиката е истински гений, който започва да твори блестящите си музикални произведения на възрастта на Моцарт. Да, Андрю Лойд Уебър започва да пише музика от 6-годишен, а на 9 години публикуват първото му произведение. Автор е на 21 мюзикъла, две филмови теми и един реквием. Негови мелодии като „Misuc of the Night” и „Think of Me” от „Фантомът на операта”, „I Don’t Know How to Love Him” от „Исус Хистос Суперстар”, „Don’t Cry for Me, Argentina” от „Евита”, „Memory” от „Котките” се превръщат в хитове, запомнени от публиката по цял свят. Носител е на множество престижни награди като „Оскар”, „Еми”, „Грами” и „Тони”. Удостоен е със звезда на Алеята на славата в Холивуд.



Истина или измислица е „Фантомът на операта“?

„Фантомът на операта” е базиран на класическия роман на Гастон Льору. Действието се развива в Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера.

Сюжетът е по едноименния роман на френския журналист и писател Гастон Льору, публикуван в Париж през 1910г. Това е трагична любовна история, разказваща за талантливата Кристин Дайе, в която се влюбват двама мъже. Младият аристократ Раул дьо Шани и другият – загадъчна фигура, която обитава подземията на Парижката опера. Фантомът – мистериозен, обезобразен музикален гений с трагична съдба, самотен и отхвърлен от обществото, обсебва Кристин, но и става вдъхновител и покровител на нейния талант. История със сложно преплитане на съдби, борба между любовта, надеждата, омразата и приемането. Идеята на мюзикъла е да покаже, че и най-черното сърце може да носи любов и че различните също могат да бъдат приемани и обичани.







През 1984 година Андрю Лойд Уебър се жени за младата актриса Сара Брайтман. Композира „Реквием” заради високия сопранов глас на Сара, но иска да покаже таланта на съпругата си в по-мащабно произведение. „Фантомът на операта” е създаден именно заради Сара Брайтман, която изиграва главната роля на Кристин Дайе.

Идеята много интригува Уебър и продуцента Камерън Макинтош. След множество неуспешни опити да бъде намерен либретист, който да превърне сюжета на романа в мюзикъл, Камерън Макинтош открива в конкурс за млади композитори и либретисти Чарлз Харт – 24 –годишен начинаещ композитор, който оправдава очакванията му и създава песните за „Фантомът на операта”

Снимки: BG Sound Stage Management



Осен него творческият екип включва още една дебютантка – театралният дизайнер на оперни и драматични постановки Мария Бьорнсон. „Фантомът на операта” е нейният първи мюзикъл. Именно тя проектира прочутата маска на Фантома, станала запазен знак, и измисля гондолата в подземията на Парижката опера. Също тя настоява прословутият падащ полилей да бъде спуснат над публиката, а не върху сцената. Именно Мария Бьорнсон по-късно е носител на наградата „Томи” за великолепните костюми на постановката.

Уебър кани за режисьор Харолд Принс, който прави постановката със замах, напълно оправдавайки идеята на композитора.

Най-зрелищния мюзикъл на всички времена.

След броени дни 100 души започват да строят сцената в НДК, която пресъздава Парижката опера в шедьовъра на сър Андрю Лойд Уебър световноизвестния мюзикъл "Фантомът на операта".



Издигат се стотици тонове декори, техника, реквизит за една от най-мащабните продукции, която идва за втори път у нас. Участниците сменят над 230 костюма, в постановката има 22 смени на сцени, 281 свещи, 250 килограма сух лед и 10 машини за мъгла и дим. Пищните костюми са изработени от скъпи материи – коприна, кадифе, дантели, с над 1 200 пришити декоративни елементи – скъпоценни камъни, мъниста, апликации. Завесата пък, която се спуска в пето действие, е направена от 20 000 копринени рози, ръчно бродирани в Китай.

Що се отнася до гардероба, „Фантомът на операта” се смята за най-естетически изпипаната и пищна постановка на Бродуей. Именно заради костюмите постановката е удостоена с престижната театрална награда „Тони”.

Какво още ще види и чуе зрителя?

Въпрос на който можете да си отговорите сами ако присъствате в залата и видите с очите си този шедьовър на всички времена.

„Фантомът на операта“ е признат за една от най-красивите и зрелищни продукции в историята, гледан от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града.

Най-пищният и прочут мюзикъл „Фантомът на операта” ще се играе от 29 август до 5 септември, в зала 1 на НДК.

Снимки: BG Sound Stage Management